Брат организатора теракта в Петербурге пропал после допроса
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Старший брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга пропал после допроса в Госкомитете национальной безопасности Киргизии. Об этом сообщили его родственники. По их данным, Акрам Азимов находился в больнице, когда к нему пришли сотрудники спецслужб.
Старший брат подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброра Азимова пропал после допроса спецслужбами Киргизии. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как рассказали родственники, Акрам Азимов приехал в Киргизию в марте, а в начале апреля лег к больницу в Джалал-Абаде для операции. 15 апреля к нему пришли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и забрали на допрос.
"После этого Акрам дома не появлялся, и мы не знаем, где он", - говорят родные.
Ранее его отец заявлял, что Акрама задержали в Киргизии и отправили в Москву.
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Московской области. По данным спецслужб, он участвовал в подготовке террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В результате теракта в метро Петербурга погибли 14 человек.
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