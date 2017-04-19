Куйвашев заявил об участии в выборах губернатора Свердловской области

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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение участвовать в предстоящих выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2017 года. Он принял решение не распускать региональное правительство.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем участии в губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, я буду участвовать в губернаторских выборах", - сказал Куйвашев на заседании регионального кабмина. Он принял решение не распускать региональное правительство и работать с действующим кабмином до губернаторских выборов, которые, по данным областного избиркома, пройдут 10 сентября - в Единый день голосования.

17 апреля президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Срок его полномочий истекал в мае 2017 года. Этим же указом Куйвашев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.

Как уточнялось в документе, Куйвашев подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Евгений Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. До этого он занимал посты глав администрации Тюмени и Тобольска.

С начала 2017 года со своих постов ушли губернатор Пермского края, главы Бурятии и Карелии, губернаторы Новгородской и Рязанской областей. Никого из них не оставили в должности как временно исполняющего обязанности.

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