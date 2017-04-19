Возбуждено уголовное дело по факту крушения сухогруза "Герои Арсенала"

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По факту крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства. Сообщается, что на судне находились 9 украинцев, 2 россиян, в том числе капитан судна, и грузин. Трех членов экипажа удалось спасти.

Южный следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море, передает ТАСС.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

"Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - передает "Интерфакс" информацию пресс-службы Росморречфлота. По данным ведомства, капитан корабля – русский.

Сообщается о трех спасенных членах экипажа. Один из них - гражданин Украины, работающий мотористом. Сейчас он находится на борту танкера "Волгонефть-18".

В связи с крушением сухогруза в МЧС открыта "горячая линия".

Сухогруз "Герои Арсенала", шедший под панамским флагом, потерпел крушение в Черном море возле Керченской переправы, сигнал SOS поступил около 03:54 утра по московскому времени. На борту судна находились 9 украинцев, 2 россиян и грузин. Судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. В районе ЧП ведутся поиски, но они осложнены сильным штормом.