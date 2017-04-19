В Томской области сгорел старейший католический костел России

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Действующий деревянный костел Святого Антония Падуанского, располагающийся в селе Белосток Томской области, полностью сгорел в ночь на среду. От здания 1908 года постройки остался только фундамент.

В селе Белосток Томской области произошел пожар в деревянном католическом костеле, построенном в 1908 году, передает ТАСС. В результате инцидента здание полностью сгорело.

Информация о возгорании в костеле поступила в дежурную часть в 4:16 по местному времени. Пожар был локализован уже 4:33 по местному времени.

"Это был действующий католический костел", — сообщил глава сельского поселения Юрий Севостьянов. Он отметил, что "его построили в свое время поляки, которые прибыли как переселенцы".

Сгоревший костел - один из двух католических деревянных храмов дореволюционной постройки. Другой дошедший до наших дней храм находится в деревне Вершина Иркутской области.

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