Россия начнет покупать дорогие иностранные лекарства за госсчет

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Члены Совфеда готовят законопроект, согласно которому, покупать дорогие лекарства, не продающиеся в России, можно будет за государственный счет. Документ определит перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета.

Покупка дорогих лекарств, которые не продаются в России, может быть оплачена за государственный счет. Такой законопроект подготовят члены комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, Владимир Круглый и Людмила Козлова, пишет газета "Известия".

Поправки готовятся в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в России". По словам сенатора Владимира Круглого, для российских граждан есть неравные условия в обеспечении лекарств. Новый законопроект определит перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета.

Сенаторы считают, что предлагаемые меры не ударят по бюджету страны, так как речь идет лишь о сотнях миллионов. При этом, они напомнили, что на исполнение программы "Семь нозологий", предназначенной для закупки лекарств, помогающих лечению от семи редких болезней, государство только в 2016 году израсходовало порядка 43 миллиардов рублей.

По словам Владимира Круглого, закупать за госсчет предлагается только незарегистрированные препараты, у которых нет эффективных лицензированных аналогов. Сенатор добавил, что на сегодняшний день прописан только механизм их ввоза на территорию России, но порядок оплаты и приобретения законодательно не регламентирован. Над документом работа должна быть закончена в весеннюю сессию.

Еще один член Совфеда Валерий Рязанский отметил, что сейчас основным источником закупок дорогих лекарств являются благотворительные фонды. Там их покупают и ввозят в Россию по заявкам врачей. При этом Рязанский подтвердил, что регистрация таких препаратов нерентабельна для производителей.