Российские моряки просят помощи в репатриации из Намибии

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Российские моряки стали заложниками конфликта между владельцами и фрахтователями судна. Экипаж уже два месяца находится на судне без дела и третий месяц не получает зарплату. Моряки обратились в МФТ с просьбой помочь им вернуться домой.

Приморские моряки траулера "Шериф" (флаг Перу), застрявшие на два месяца в Намибии, просят помочь им в репатриации, за содействием они обратились в Международную федерацию транспортников (МФТ), передает "Интерфакс".

По информации МФТ, произошел конфликт между владельцами судна из Перу и фрахтовщиками из Намибии. Последние говорят, что судно им не нужно, поскольку закончился контракт и они не имеют никакого отношения к экипажу. В результате моряки два месяца сидят на судне без дела и третий месяц им не выплачивают зарплату.

"Мы передали информацию в представительство МИД во Владивостоке. Списать людей с судна за границей достаточно сложно, а в такой стране, как Намибия, тем более", - сообщили в МФТ.

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