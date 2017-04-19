Сухогруз "Герои Арсенала" раскололся надвое

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Сухогруз "Герои Арсенала", потерпевший крушение в Черном море в среду, во время шторма раскололся надвое. После этого судно затонуло. По данным синоптиков, порывы ветра в районе крушения судна достигали 25 м/с. Шел сильный дождь с градом. По последним данным, из воды поднят один член экипажа. Ранее сообщалось о трех спасенных.

Потерпевший в Черном море сухогруз "Герои Арсенала" во время шторма раскололся надвое и затонул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. По данным ведомства, крушение произошло в акватории Черного моря в 14 милях от берега.

"Есть загрязнение нефтепродуктами, спасательная операция осложняется плохими погодными условиями - ветер 20 метров секунду и высокое волнение", - сказали в Росморречфлоте.

По данным синоптиков, в районе крушения судна порывы ветра могли достигать 25 м/с. Шел сильный дождь с градом. В Росгидромете отметили, что моряков предупреждали о шторме накануне вечером.

Сухогруз "Герои Арсенала", вышедший из порта Азова в Турцию, потерпел крушение в среду утром. На его борту находились 12 человек. В районе крушения проводится спасательная операция. Как сообщили TVC.RU в МЧС по Краснодарскому краю, найден и поднят на борт один член экипажа. Ранее сообщалось о трех спасенных моряках, однако в крымском управлении ведомства эту информацию не подтвердили.

Судно было построено в 1980 году. Длина составляет более 110 метров, имеет одну палубу и пять переборок. Максимальная скорость — 8,7 узла (16 километров в час). С 2015 судно ходило под флагом Панамы.