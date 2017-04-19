Все регионы России получат препараты для терапии при ВИЧ к концу мая

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Препараты, предназначенные для терапии при ВИЧ, поступят во все российские регионы к концу мая. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. По его словам, переход к централизованной закупке позволил снизить расходы на приобретение препаратов.

К концу мая все регионы России получат антиретровирусные препараты, которые были приобретены в рамках централизованной закупки. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, пишет газета "Известия".

По его словам, государственными контрактами предусмотрены сроки поставок антиретровирусных препаратов до 1 мая 2017 года в объеме 40-60%.

Также Мурашко подчеркнул, что переход к централизованной закупке позволил снизить расходы на приобретение препаратов. По его словам, сейчас завершено размещение заказа на около 80% объема годовой потребности лекарственных препаратов для лечения ВИЧ. В этом году на это ушло 17 миллиардов рублей, тогда как в прошлом - 20 миллиардов.

Мурашко отметил, что в апреле 2017 года Минздрав утвердил правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, а также людей, больных туберкулезом. "Это позволит персонифицировать потребность в конкретных препаратах каждого пациента в любом регионе страны. На основании этих данных будут приниматься решения", - ответил глава Росздравнадзора на вопрос о том, пойдут ли сэкономленные средства на дополнительные закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных.

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