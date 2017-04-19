СКР предъявил обвинение двум украинским военным за обстрелы в Донбассе

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СКР предъявил заочное обвинение в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны двум военным с Украины. Обвинения предъявлены полковнику Сергею Заболотному и подполковнику Олегу Громадскому, которые проводили артиллерийские обстрелы мирного населения в Донбассе.

Двум украинским военнослужащим, которые вели артобстрелы мирного населения Донбасса, предъявлено заочное обвинение в России. Им инкриминируют применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Как говорится на сайте Следственного комитета России, обвинения предъявлены командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Сергею Заболотному и командиру 16-й отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады подполковнику Олегу Громадскому.

По данным следствия, в 2016 году Заболотный вместе с Громадским и другими военнослужащими в районе населенного пункта Авдеевка использовали артиллерийские орудия "для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии".

В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома. Кроме этого, тяжелое ранение получил местный житель. "В период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц, проживающих поблизости", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В марте Следственный комитет России отчитался, что с 2014 года возбудил более ста уголовных дела о военных преступлениях в Донбассе. Фигурантами этих дел стали около 90 должностных лиц Украины.

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