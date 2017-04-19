Делягин: Европа возьмет все у Украины даром

Теги: европа События. 25-й час украина

Украинцы ждут, когда смогут поехать в Европу без виз. Однако цена такой возможности может оказаться для страны очень высокой. О том, чего может лишиться Украина, в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает политолог, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

— Распродажа - это были галлюцинации украинский властей лета 2014. Это неправда. У них будут брать все даром. За еду, за визы, за право постоянного жительства. Чернозем, который вывозится уже сейчас, металлолом, в который превращаются украинские предприятия, некоторая часть электроэнергетики, лес - Западная Украина выбривается налысо, далее личный состав - гораздо приятнее иметь работящих рабов с Украины, чем беженцев с Ближнего Востока и Африки, ну и, наконец, очень важная статья - человеческие органы. Европа стареет, ей нужны органы. И она еще богатая, ей есть, чем платить. На Украине это совсем просто.

Программа "События. 25-й час"

Читайте также:

Украина в последний раз отпразднует День Победы

Саакашвили предложил возвести стену между Украиной и Донбассом. Видео