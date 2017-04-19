КНДР показала постановочное видео ядерного удара по США

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В Северной Корее во время празднования 105-й годовщины дня рождения Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына, показали постановочное видео, в котором корейская ракета перелетает Тихий океан и ударяет по США.

В КНДР во время празднования 105-й годовщины дня рождения Ким Ир Сена показали видео, в котором сымитирован ядерный удар по США, передает агентство Yonhap News.

В ролике показан запуск новой баллистической ракеты средней дальности, которая перелетает через весь Тихий океан и ударяет по одному из американских городов. В конце видео показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

15 апреля на военном параде по случаю 105-летия Ким Ир Сена КНДР впервые продемонстрировала баллистические ракеты для подводных лодок, а зампред ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ с трибуны заявил, что страна нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США.

В ночь на 16 апреля КНДР осуществила неудачный запуск ракеты средней дальности. Она вышла из строя через 5 секунд.

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