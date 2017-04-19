На московские дороги нанесут 19 новых диагональных "зебр"

Теги: пдд Транспорт автомобиль москва

Диагональные пешеходные переходы появятся на 19 перекрестках столицы этим летом. Благодаря новой разметке люди смогут переходить улицы наискось и не стоять на светофоре дважды. Первые диагональные "зебры" появились в Москве в 2015 году. В настоящий момент в городе существует десять таких перекрестков.

Новые диагональные пешеходные переходы появятся на 19 столичных перекрестках этим летом, сообщает mos.ru. Разметка позволит пешеходам экономить время, переходить дорогу наискось и не стоять на светофоре дважды.

Центр организации дорожного движения установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета. Нанесение разметки осуществит ГБУ "Автомобильные дороги".

"Светофоры будут настроены так, чтобы новая разметка не привела к затруднениям в движении автомобилей. Мы очень осознанно подходили к выбору улиц для диагональных перекрестков", - подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.

В частности, новую разметку получат следующие перекрестки: Староконюшенный — Гагаринский переулок, Большой Ордынский переулок — улица Малая Ордынка, Гагаринский переулок — Большой Власьевский переулок, улица Погодинская — Абрикосовый переулок, улица Пречистенка — Лопухинский переулок.

Первые диагональные зебры появились в Москве в 2015 году. В городе существует десять таких перекрестков.

Читайте также:

У станции "Крюково" открылась перехватывающая парковка

Собянин: новые вагоны метро "Москва" - одни из лучших в мире