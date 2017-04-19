Большинство россиян высказались за захоронение тела Ленина

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Больше половины россиян (58%) хотят захоронить тело Владимира Ленина и выступают против сноса памятников (79%).

Граждане России считают, что тело Владимира Ленина следует захоронить, "за" высказались 58% россиян, передает "Интерфакс" данные опроса, проведенного "Левада-Центром".

Около трети опрошенных считают, что тело следует оставить в Мавзолее (31%), 11% затруднились с ответом. Разошлось мнение россиян и о месте захоронения: 32% выступают за то, чтобы могила Ленина находилась у Кремлевской стены, 26% - за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.

С тем, что тело Владимира Ильича нужно захоронить, согласны и большинство зрителей канала "ТВ Центр". Согласно опросу, который проводился на сайте TVC.RU для программы "Право голоса" в сентябре прошлого года, эту идею поддерживают 53% респондентов.

Что касается сноса посвященных вождю памятников, то 79% респондентов высказались против. 14% согласны с тем, что их нужно снести, 8% россиян затруднились ответить.

В "Левада-Центре" отметили, что симпатия россиян к Ленину выросла с 40% (2006 год) до 56%. Однако 35% россиян полагают, что через 40-50 лет о нем будут помнить только историки.

Опрос проводился накануне 147-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина.

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