Пациентов пензенской медклиники лечил автомеханик. Видео

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В Пензе по подозрению в крупном мошенничестве арестованы руководители частной медицинской клиники, в которой пожилых пациентов вынуждали брать кредиты на невыгодных условиях. В ходе проверки выяснилось, что врачи центра даже не имели медицинского образования.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе руководство и сотрудников частной медицинской клиники, которая располагалась в одном из торговых центров города. Их подозревают в крупном мошенничестве. Об этом TVC.RU сообщили в пресс-службе МВД России.

Основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества стали многочисленные жалобы сотрудников и клиентов клиники. В ходе проверки выяснилось, что врачи предлагали потенциальным клиентам пройти бесплатную медицинскую диагностику. В ходе обследования медперсонал вынуждал граждан заключать с клиникой кредитные договоры на суммы до 200 тысяч рублей на невыгодных условиях.

Установлено, что сотрудники медучреждения даже не имели профильного образования. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, диагностику пациентам проводил мужчина в образованием автомеханика.

Всего в преступную группу входили 12 человек. Решение суда двое руководителей клиники арестованы, еще один помещен под домашний арест. Остальные отпущены под подписку о невыезде.

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