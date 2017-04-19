В центре Москвы изнасиловали 15-летнюю девочку

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Во дворах в центре Москвы трое неизвестных напали на 15-летнюю девочку. Один из них изнасиловал ее. После произошедшего пострадавшая добралась до ближайшего общежития и рассказала о случившемся вахтерше, которая обратилась в полицию.

Трое неизвестных напали на 15-летнюю девочку в центре Москвы. Один из злоумышленников изнасиловал потерпевшую, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 18 апреля в Среднем Кисловском переулке. К пострадавшей подошли трое молодых людей и отвели ее во двор. Там один из злоумышленников совершил над ней действия сексуального характера угрожая ей ножом. Сообщники в этот момент держали девочку. Спустя пять минут неизвестные разбежались.

После произошедшего девочка добралась до общежития в Крестовоздвиженском переулке. Там она рассказал о случившемся дежурному, которая обратилась в полицию.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.