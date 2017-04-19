11:52, 19 апреля 2017

Пять российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга

Теги:  Спорт  россия  допинг  легкая атлетика

Пять легкоатлетов из России признались в нарушении антидопинговых правил. Речь идет об Анне Булгаковой, Антонине Кривошапка, Евгении Колодко, Вере Ганеевой и Дмитрие Стародубцеве. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

Пять легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Речь идет об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска), Дмитрие Стародубцеве (прыжки с шестом). Все они употребляли запрещенный в спорте дегидрохлорметилтестостерон.

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

Читайте также:

МОК дисквалифицировал четырех спортсменов сборной России

Глава ФМБА обвинил американских спортсменов в употреблении наркотиков

Медведев утвердил список запрещенных для спортсменов веществ

Новости по теме Допинговый скандал

Другие новости

В других СМИ