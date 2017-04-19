Пять российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга
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Пять легкоатлетов из России признались в нарушении антидопинговых правил. Речь идет об Анне Булгаковой, Антонине Кривошапка, Евгении Колодко, Вере Ганеевой и Дмитрие Стародубцеве. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.
Пять легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
Речь идет об Анне Булгаковой (метание молота), Антонине Кривошапка (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Вере Ганеевой (метание диска), Дмитрие Стародубцеве (прыжки с шестом). Все они употребляли запрещенный в спорте дегидрохлорметилтестостерон.
Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.
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