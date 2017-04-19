СМИ не обнаружили обещанных авианосцев США у берегов КНДР

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Вместо маневров у берегов КНДР, ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson находится в 3,5 тысячи миль от Японского моря. В Индийском океане она проводит учения с австралийскими силами. Таким образом, никаких кораблей, обещанных Вашингтоном у берегов Корейского полуострова нет.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, которая должна была сейчас находиться у берегов Северной Кореи, так там и не появилась. Вместо этого корабли, которые в случае необходимости, должны были нанести превентивный удар по КНДР, участвуют в морских учениях в Индийском океане с австралийскими силами, передает сайт телеканала CNN.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента, произошло недопонимание между Белым домом и Пентагоном. Американские военные по каким-то причинам так и не поняли, что должны были срочно отправить ударную группу в воды Японского моря.

Таким образом, сейчас американская армада находится в 3,5 тысячи миль от взрывоопасного региона.

На прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что совместные с Австралией учения были отменены из-за решения направить группу к Корейскому полуострову. Представители американского Минобороны позднее отметили, что глава ведомства оговорился и имел ввиду, что армада не будет заходить в порт Австралии, чтобы перераспределить группу перед отправкой к КНДР. Теперь отмечается, что авианосец и другие корабли ВМС США должны зайти в воды Японского моря только к концу апреля.

На прошлой неделе стало известно, что к берегам Корейского полуострова направляется тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson. В состав ударной группы входят несколько ракетных крейсеров. Изначально предполагалось, что они должны были подойти к берегам Северной Кореи к 15 апреля, когда в Пхеньяне проводился военный парад в честь Дня Солнца.

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