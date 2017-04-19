Новосибирский губернатор отменил рост тарифов ЖКХ на 15% после митингов

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Губернатор Новосибирской области отменил постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%. Владимир Городецкий подчеркнул, что на его решение повлияли не только протестные акции, но и встречи с профсоюзами и ОНФ. В результате индексация составит 4%. Ранее жители региона провели семь митингов.

Власти Новосибирской области передумали повышать тарифы на коммунальные услуги на 15%, пишет местное издание "Тайга.инфо".

"Я слышу мнения не только на митингах, я встречался профсоюзом, "Народным фронтом". Я подписал постановление о внесении [изменений] в постановление о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%", - заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Ранее новосибирские власти объясняли решение проиндексировать тарифы на 15% высоким износом коммунальных сетей. В ответ жители региона провели семь митингов, самый крупный из которых собрал три тысяч человек.

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