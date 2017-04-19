В затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" может находиться до 30 тонн топлива

Теги: кораблекрушение Происшествие крым

Власти и спасатели Краснодарского края опасаются, что находящееся топливо в трюмах потерпевшего крушение сухогруза "Герои Арсенала", может попасть в Черное море. В связи с происшествием администрация региона проведет в Анапе экстренное селекторное совещание.

В затонувшем сухогрузе "Герои Арсенала" может находиться до 30 тонн нефтепродуктов, передает "Интерфакс" информацию администрации Краснодарского края.

"Шторм осложняет поиск людей, возможно, будут вопросы и экологического характера. Помимо оказания помощи потерпевшим будут рассмотрены и вопросы экологической безопасности. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в трюмах сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Шторм осложняет поиск людей. Возможно, будут вопросы и экологического характера. Срочно собираемся в Анапе на селектор по ЧС. — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 19 апреля 2017 г.

Сухогруз "Герои Арсенала", вышедший из порта Азова в Турцию под флагом Панамы, потерпел крушение в среду утром в Черном море. На его борту находились 12 человек: 9 украинцев, 2 россиян и гражданин Грузии. По данным краснодарского МЧС, спасен один человек, гражданин Украины. По информации Южного следственного управления на транспорте СКР, спасены три человека.

Причиной ЧП Росморречфлот назвал шторм, в результате которого судно раскололось надвое и затонуло.

Южный следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

В настоящее время идет поисковая операция, в ней участвуют около 140 спасателей, в том числе 6 водолазов, 17 единиц техники.