Россия по морю доставила в Сирию 10 тысяч тонн гумпомощи

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Партия гуманитарных грузов в 10 тысяч тонн прибыла из России в сирийский порт Тартус. Гумпомощь предназначена для деревень, освобожденных от боевиков, а также лагерей беженцев.

Крупнейшую партию гуманитарных грузов по морю доставили в Сирию наши военные. Два теплохода "Спарта-1" и "Спарта-2" из Новороссийска прибыли в порт Тартус, передает "ТВ Центр". На их борту 10 тысяч тонн продовольствия и предметов первой необходимости. В основном это масло, рис, сахар, мука, мясные и рыбные консервы. Продукты перевозили с соблюдением всех международных стандартов - в специальных контейнерах.

Разгружать их помогали российские военнослужащие. Главная задача - как можно скорее доставить помощь мирным жителям и отправить суда за новой партией ценных грузов.

"Мы высоко ценим поддержку России и благодарим её за помощь, которую она нам оказывает. Как вы знаете, наши страны поддерживают дружественные отношения еще со времен СССР. Все гуманитарные грузы, которые мы получили, будут оперативно доставлены в нуждающиеся районы, прежде всего, в лагеря беженцев и те населенные пункты, которые были недавно освобождены от террористов", - сообщил генеральный секретарь мэрии Тартуса Хайдар Мурхидж.