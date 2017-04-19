Собянин: Москва — центр отечественной фармацевтики

Теги: Москва собянин медицина

Москва является одним из крупнейших центров фармацевтики. Об этом заявил Сергей Собянин, открывая новый технологический центр в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый технологический центр компании "НоваМедика", запустив фармацевтическое производство. Центр расположен в технополисе "Москва".

"Москва является одним из крупнейших российских центров фармацевтики. Одновременно на действующих предприятиях и вновь создаваемых идет развертывание новых фармацевтических производств. Одно из таких - "НоваМедика", разворачивается на базе технополиса "Москва". Здесь создается и лабораторный центр, и опытное производство, оснащенное самым современным оборудованием. Я надеюсь, что уже до конца года "НоваМедика" будет выдавать новые изобретения, новые инновации в области фармацевтики, и затем уже внедрять в производство по России и за рубежом", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

В центре расположены лаборатории и производственные участки с новейшим оборудованием. Общая площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Главной научной задачей станет разработка здесь препаратов с использованием платформ, основанных, в том числе на нанотехнологиях.