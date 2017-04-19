Медведев призвал не превращать президентские выборы в войну

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Борьба в президентской избирательной кампании будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе. По его словам, в ходе предвыборной кампании нельзя тратить силы на популизм и конфликты.

Результаты выборов в Государственную думу в 2016 году показали, что главными запросами общества являются стабильность и одновременно развитие. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета о работе правительства в Госдуме, сообщает TVC.RU.

"Люди проголосовали за то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше, чтобы успех стал нормой жизни в России", - сказал Медведев, заметив, что этот запрос сохранится и на выборах президента в 2018 году.

Говоря о предстоящей президентской кампании, глава кабмина заявил, что борьба на выборах будет серьезной, но нельзя превращать их в войну. По словам Медведева, если власти будут тратить силы на "популизм, спекуляции и пустые конфликты", то от этого выиграют те, "кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, кто хочет изолировать и ослабить страну".

"Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", - подытожил премьер.