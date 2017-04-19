Обнаружены тела двух погибших в результате крушения сухогруза

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Спасатели подняли на поверхность тела двух погибших моряков в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море. Судьба оставшихся девяти членов экипажа остается неизвестной. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет.

Спасатели обнаружили тела двух погибших в результате крушения сухогруза моряков и подняли их на борт спасательного судна, передает ТАСС со ссылкой на источник в морской спасательной службе.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет. Ранее власти региона выразили опасение, что 30 тонн топлива в трюмах сухогруза могут попасть в Черное море.

В связи с происшествием Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности плавания. Южный следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Сухогруз "Герои Арсенала", вышедший из порта Азова в Турцию под флагом Панамы, потерпел крушение в среду утром. На его борту находились 12 человек: девять украинцев, двое россиян, в том числе капитан судна, и гражданин Грузии. По разным данным, спасены от одного до трех человек.

Причиной ЧП Росморречфлот назвал шторм, в результате которого судно раскололось надвое и затонуло. В настоящее время идет поисковая операция, в ней участвуют около 140 спасателей.