В Минэнерго Украины решили запретить импорт угля из России

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Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из России. Глава ведомства Игорь Насалик сообщил, что Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США.

В кабмин Украины подали документы о введении запрета на ввоз угля из России. Об этом сообщил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, заменой российскому углю должен стать антрацит из США. "Это выгодно и по логистике, мы выиграем около 60%, плюс там сейчас интересная цена", - цитирует министра "Интерфакс".

В настоящий момент на Украине действует чрезвычайное положение в энергетике. Это произошло после начала транспортной блокады ДНР и ЛНР и прекращения поставок добываемого на их территории угля.

До этого власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на расположенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса предприятиях, принадлежащих украинским собственникам.

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