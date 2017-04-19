Медведев: в 2017 году налоги в России не вырастут

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году налоги в России не будут повышены. Также он подчеркнул, что резервный фонд не будет исчерпан в текущем году вопреки ожиданиям.

Налоги в России в 2017 году не будут повышаться. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом в Госдуме, передает TVC.ru.

"Несколько лет назад было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги повышать не будем", - отметил глава кабмина.

Также премьер отметил, что резервный фонд не будет исчерпан в текущем году вопреки ожиданиям благодаря дополнительным доходам бюджета. "Основным источником покрытия дефицита является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года. Но этого не произойдет", - отметил премьер.

По словам председателя правительства, удалось заработать больше, чем ожидалось. "В том числе за счет мобилизации доходов. И резервов здесь еще много. Мы настраиваем систему всех бюджетных платежей так, чтобы она была максимально эффективной", - сказал он.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил, что тренд на рост поступления налогов можно поддержать и без увеличения налоговой нагрузки. Глава государства добавил, что этому может способствовать внедрение новой техники, администрирование, избегание "серых" схем.

В сентябре 2016 года глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что налоги в России будут немного повышены. "Через повышение администрирования мы будем работать по повышению доходов. Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий не планируется", - говорил он.

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