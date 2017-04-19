Медведев пообещал повышение МРОТ до прожиточного минимума

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В ближайшие годы минимальный размер оплаты труда в России будет повышен до прожиточного минимума. Об этом в Госдуме заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, для этого есть возможности.

Минимальный размер оплаты труда в ближайшие несколько лет будет повышен до прожиточного минимума. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, передает TVC.RU.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство дважды поднимало МРОТ — до 7500 рублей. Это, по словам Медведева, далось непросто.

"Мне пришлось провести на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 тысяч 800 рублей. А в ближайшие несколько лет - до уровня прожиточного минимума работающего", - заявил глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что у правительства есть для этого возможности.

По итогам четвертого квартала 2016 года прожиточный минимум работающего человека в России составляет 10 тысяч 466 рублей на человека.

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