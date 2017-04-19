В Кремле призвали не давить на КНДР санкциями

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Санкции являются бесперспективным подходом к решению северокорейской проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация должна быть решена политико-дипломатическими путями.

Россия выступает против санкционного диалога по решению северокорейской проблемы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове.

"Россия никогда не была сторонником санкционного диалога. Мы считаем это бесперспективным подходом", - приводит его слова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что определенное международное воздействие на Пхеньян должно быть оказано, "чтобы подвигнуть все стороны к сдержанности, аккуратности и благоразумности".

"Ситуация чревата непредсказуемыми обострениями, и мы этим обеспокоены", - отметил Песков. Он напомнил, что Северная Корея находится у границ России на Востоке.

"Мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий урегулирования проблемы КНДР, в том числе в рамках зарекомендовавших себя международных форматов", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва не приемлет ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна, равно как и односторонние действия "международных игроков" на Корейском полуострове. По его словам, со стороны США не должно быть действий, нарушающих международное право.

Как рассказал изданию Financial Times министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон ужесточит санкционный режим в отношении КНДР, а также Ирана и Сирии. В частности, будут введены прямые санкции против граждан и компаний Северной Кореи, а не против китайских компаний, ведущих бизнес с этой страной.

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