Марин Ле Пен оказалась кошатницей

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Лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призналась в страсти к кошкам. В интервью она сказала, что содержит пять котов, к которым очень привязана.

Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призналась, что испытывает страсть к кошкам.

"У меня всегда была страсть к котам. Мои коты - члены моей семьи", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Ранее в другом интервью она рассказала, что содержит пять котов. По ее словам, она очень привязалась к животным.

В 2014 году французские СМИ писали, что Ле Пен пришлось переехать из фамильного дома после того, как принадлежащую ей бенгальскую кошку загрыз доберман основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена.

Марин Ле Пен возглавляет правую партию "Национальный фронт" и является одним из фаворитов президентских выборов во Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля 2017 года.

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