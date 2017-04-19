Медведев отказался реагировать на политических проходимцев
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Дмитрий Медведев заявил, что не намерен комментировать "лживые обвинения со стороны политических проходимцев". Так премьер ответил на вопрос о нападках на него со стороны Алексея Навального.
Дмитрий Медведев отказался отвечать на вопрос депутатов о расследовании Алексея Навального. Премьер напомнил, что уже высказывался на эту тему, сообщает TVC.RU.
"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться", - сказал Медведев, отвечая на вопрос члена партии КПРФ Николая Коломойцева.
В начале апреля Медведев уже комментировал претензии Алексея Навального. Тогда премьер назвал расследование о якобы принадлежащей ему недвижимости чушью и "какими-то бумажками".
"Делается все по принципу компота. Берут всякую разную муть, чушь всякую собирают — какие-то бумажки, фотографии, одежду, — и потом создают вот такой продукт и предъявляют его", - сказал он.
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