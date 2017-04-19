Facebook заблокировал страницу российского посольства в Словакии

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Администрация Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, но сохранила поддельный аккаунт. Ранее в МИД России предупредили о появившейся фальшивой странице российского посольства в Чехии.

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, передает ТАСС слова представителя дипмиссии Николая Левшунова.

"Нашу страницу в Facebook, работающую, в основном, на словацком языке, администрация временно заблокировала. Возможно ее полное удаление. Мы не знаем, по какой причине", - рассказал он, добавив, что фальшивая страница, созданная неизвестными, работает без проблем.

Ранее в чешском сегменте Facebook появился поддельный аккаунт посольства России в Чехии. В МИД России сообщили, что страница была создана с целью дезинформации. В ведомстве отметили, что это является "изощренным методом гибридного воздействия на чешское общественное сознание".

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