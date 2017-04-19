Все больше москвичей предпочитают общественный транспорт личному

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Заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что все больше жителей города предпочитают общественный транспорт личному. По его словам, это говорит о том, что городская транспортная система меняется в качественную сторону.

Жители Москвы все чаще предпочитают общественный транспорт личному, заявил во время заседания президиума правительства столицы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Внутри этой цифры 68 миллионов пассажиров - это экономически активные граждане, которые полностью оплачивают свой проезд. Это говорит о том, что наша транспортная система меняется в качественную сторону, пассажиры, которые зачастую пользовались личным транспортом, переходят на городской транспорт", - заявил Ликсутов.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в целом за I квартал 2017 года количество пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, возросло на 7%.

"В целом количество пассажиров за I квартал увеличилось на рекордные 7%. Никогда за предыдущие годы такой динамики не происходило", - подчеркнул глава города.