Порошенко сравнил Россию с голодным крокодилом

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Петр Порошенко сравнил политику России с тактикой крокодила из высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Президент Украины уверен, что "Россия не наестся". Очередной антироссийский выпад прозвучал в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.​

Политика России напомнила Петру Порошенко тактику крокодила, передает "112 Украина". Своим сравнением, которое президент Украины почерпнул из высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, он поделился в ходе выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.​

"Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других", - процитировал Порошенко. "И этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня - это Россия", - сказал президент. "Россия не наестся", - заключил Порошенко, заметив, что, по его мнению, "она не верит в демократию и права человека".

18 апреля состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки". Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава Франции Франсуа Олланд и украинский лидер Петр Порошенко подтвердили приверженность минскому процессу и выразили надежду, что после выборов во Франции формат не умрет.

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