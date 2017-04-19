ОНФ запустит сайт для оценки работы госучреждений

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Общероссийский народный фронт до конца месяца запустит сайт, на котором можно оценить работу школ, больниц и других госучреждений.

В Общероссийском народном фронте планируют до конца апреля запустить сайт, на котором граждане смогут оценить работу больниц, поликлиник, школ и других госучреждений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проект "Народная оценка качества" обсуждался на заседании центрального штаба ОНФ. Его активисты будут собирать информацию о социальных объектах по всей стране. Еще одна важная задача - сделать более доступным дополнительное образование для детей.

"Проект "Равные возможности детям" нацелен на развитие системы дополнительного образования в России. Нам очень важно добиться, чтобы дети в России имели возможность посещать бесплатные кружки и секции. Для этого мы планируем развивать систему персональных сертификатов в России, по которым родители смогут оплачивать фактически пребывание, занятия в кружке либо секции по выбору", - сказала член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.