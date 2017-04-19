Минобороны опровергло сообщения СМИ о занижении потерь в Сирии

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Сообщения агентства Reuters о занижении Россией своих потерь в боях под Пальмирой являются "абсолютно лживой компиляцией слухов", заявили в Минобороны. Там отметили, что эта "новость" нужна была Западу, чтобы отвлечь внимание от спектакля с химатакой в сирийском Хан Шейхуне.

Министерство обороны России опровергло данные агентства Reuters о потерях среди российских военных в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает TVC.ru.

По словам Конашенкова, журналисты агентства опубликовали информацию о якобы гибели трех российских контрактников в Арабской Республике на основе слухов. "Весь текст – абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан Шейхуне", - заявил он.

"Выход отвлекающего внимание мировой аудитории негативного информационного материала в адрес России являлся лишь вопросом времени", - отметил Конашенков.

Текст, в котором Reuters обвинил Россию в занижении потерь в боях под Пальмирой, как отметил официальный представитель ведомства, был собран на основе "анализа социальных сетей, данных кладбищ и опросов знакомых".

"Прежде всего, никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе. Таким образом, вся статья британского агентства Reuters о якобы "занижении" таких данных – набор букв для оправдания собственного заголовка", - подчеркнул Конашенков.

Представитель военного ведомства добавил, что материал "буквально пронизан намеренным запутыванием читателей". В частности, об этом говорит то, что одно и то же имя где-то называют "военнослужащим по контракту", а где-то – "заключившим контракт с Минобороны наемником". По словам генерал-майора, ни одно из упомянутых имен не принадлежит российским военнослужащим.

Накануне, 18 апреля 2017 года, агентство Reuters сообщило, что общие потери российских сил в ходе боёв за Пальмиру составили 21 человек. Троих погибших журналисты назвали наемниками, а не военнослужащими. Ранее Россия заявляла, что не использует в Сирии наемных военных.

Кроме того, Минобороны сообщало, что с конца января по конец марта 2017 года в Сирии погибли пятеро военнослужащих.

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