В Москве запущено новое фармпроизводство полного цикла

Теги: Москва собянин медицина

Крупное фармацевтическое производство запущено в столице. Технологический центр разместился в технополисе "Москва" на Волгоградском проспекте. Здесь созданы все условия как для лабораторных исследований, так и для проведения опытов. В запуске новой линии принял участие Сергей Собянин. Мэр Москвы выразил уверенность, что уже до конца года специалисты центра удивят новыми изобретениями.

В цехах строгий дресс-код - на сотрудниках практически скафандры, поэтому после запуска производства Сергей Собянин и Анатолий Чубайс перемещаются в чистые комнаты технологического центра "Новомедика", отмечает "ТВ Центр".

"Москва является одним из крупнейших российских центров фармацевтики, одновременно на действующих и на вновь создаваемых предприятиях идет развертывание новых фармацевтических производств. Одно из них "Новомедика" разворачивается на базе технополиса "Москва", - сказал Собянин.

Этот центр фармацевтики был создан при поддержке "Роснано" еще 5 лет назад. Но объединить все подразделения компании удалось лишь на базе технополиса "Москва", где оборудованы чистые помещения, есть склады и логистические центры.

Это фармацевтическое производство полного цикла. Все начинается в аналитической лаборатории, где проверяют материалы, затем результаты анализов передают в технологическую лабораторию, где и разрабатывают препараты. В основном, это лекарства общего назначения. За год ученые планируют разрабатывать до 20 проектов.

Производить собственные разработки можно прямо за стенкой. По сути, это небольшой завод. Его максимальная мощность 40 миллионов единиц в год. В первую очередь, это обезболивающие и гастроэнтерологические медикаменты.

"Здесь создаются и лабораторный центр, и опытное производство, оснащенное самым современным оборудованием. Я надеюсь, что до конца года "Новомедика" будет выдавать новые изобретения, инновации в области фармацевтики, и затем внедрять производство в России и за рубежом", - сказал мэр.

Техноцентр оснащен новейшим оборудованием - микроскопы, компьютеры для спектрального анализа веществ, различные реактивы. Препараты разрабатывают, в том числе на основе нанотехнологий. Ученые работают над новыми оболочками, изучают возможность соединения несовместимых ранее компонентов.

Все это позволяет не только копировать и производить уже известные иностранные лекарства, но и создавать свои. Причем производственные мощности планируют увеличить уже в ближайшее время.

"Это, по сути дела, мозговой центр будущей компании "Новамедика". Строительство завода мы планируем начать в мае этого года. Что самое главное – здесь, на базе этого центра будут вестись разработки российских инновационных фармацевтических препаратов", - заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

В планах техноцентра - уже к 2022 году разработать и поставить на поток производство 15 уникальных препаратов. Причем компания планирует завоевать не только на российский, но и на европейский рынок.

Никита Васильев, Максим Панкин, Михаил Федоров. "ТВ Центр".