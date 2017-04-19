В Алабине прошла сводная репетиция Парада. Видео

На территории подмосковного Алабина утром прошла сводная репетиция Парада Победы. Строевой шаг отрабатывали пешие колонны. Различие лишь в том, что солдаты в армейской, а не праздничной форме. Затем проехала боевая техника, возглавляет которую советский легендарный танк Т-34. Впервые в Параде Победы примут участие новейшая арктическая техника, а также танк Т-72. Завершением репетиции стали военная авиация.
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