В Алабине прошла сводная репетиция Парада. Видео

На территории подмосковного Алабина утром прошла сводная репетиция Парада Победы. Строевой шаг отрабатывали пешие колонны. Различие лишь в том, что солдаты в армейской, а не праздничной форме. Затем проехала боевая техника, возглавляет которую советский легендарный танк Т-34. Впервые в Параде Победы примут участие новейшая арктическая техника, а также танк Т-72. Завершением репетиции стали военная авиация.

Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр Репетиция Парада Победы в Алабине

Фото: ТВ Центр