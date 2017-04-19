В центре Москвы нашли подпольное казино

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Почти 200 игровых автоматов изъяли сотрудники полиции в центре Москвы. Желающие поиграть приезжали на Новый Арбат и оставляли там крупные суммы денег. Всю выручку фиксировала бухгалтерия. Сколько удалось заработать группировке, еще только предстоит установить.

Одно из пафосных заведений на Новом Арбате. О том, что на самом деле находится внутри, знают лишь завсегдатаи. А теперь еще и полицейские, передает "ТВ Центр".

Яркие мониторы, бар и даже футбольный матч оперативников не интересуют. Они идут в дальнюю комнату. Игровые автоматы ждут любителей легких денег. На экранах - призыв: "Делайте Ваши ставки, господа!" Механизм простой: отдаешь деньги, жмешь кнопки и получаешь выигрыш, баснословный, разумеется. Даже во время рейда игроки не в силах остановиться. Каждый ход тщательно фиксируют, стараясь не пропустить выгодную ставку.

Но игроки не видят, как несколькими движениями автомат можно разобрать на части и поставить туда любую программу. Все оборудование кустарного производства. Обманывают народ, одним словом. Персонал с оперативниками даже общаться не желает. Тут и запрещенные игровые автоматы. Уже уголовная статья.

"По версии следствия, организованная преступная группа лиц, действуя из корыстной заинтересованности, организовала в помещениях домов города Москвы заведения, где проводила азартные игры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 189 единиц игровой техники", - сообщила следователь солнцевского межрайонного следственного отдела МРСО СУ по ЗАО ГСУ СКР по Москве Евгения Заверуха.

Теперь кассиры и организаторы игорного бизнеса будут подписывать протоколы. По делу уже назначен ряд экспертиз, а все автоматы, скорее всего, отправят на металлолом, только так они могут принести пользу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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