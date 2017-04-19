"Единая Россия" предложила продлить "Московскую смену"

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Продлить программу "Московская смена" предложило московское отделение партии "Единая Россия".

Московское отделение "Единой России" предложило продлить программу организации детского отдыха во время школьных каникул "Московская смена". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Этот вопрос депутаты, родители и педагоги обсуждали на круглом столе в одной из столичных школ. Прошлым летом на базе образовательных учреждений были организованы лагеря для школьников. Оставаясь в Москве, дети проводили там время, пока родители находились на работе.

Новшество понравилось многим семьям. Лагеря будут открыты и этим летом. Организаторы постараются сделать досуг школьников ещё более разнообразным и полезным.

В прошлом году такие летние лагеря делились на три типа - общеразвивающие, спортивные и оздоравливающие. Их посещали около 50 тысяч московских детей. Для школьников устроили много интересных мероприятий - мастер-классы, соревнования КВН, квесты и экскурсии по музеям и достопримечательностям Москвы.