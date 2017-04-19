Братья-близнецы из Королева превратили жизнь соседей в кошмар

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Жители многоэтажки в подмосковном Королеве входят в подъезд, зажав нос. А все из-за сильной вони, которая просачивается из квартиры двух братьев. Они устроили настоящую мусорную свалку прямо в своих комнатах. И живут там вместе с собаками. За коммунальные услуги не платят, на требования вести "чистую жизнь" не реагируют, а выселить их из квартиры не удалось даже суду.

Лай, вой, визг! Что происходит в квартире, можно только догадываться. Жильцы стараются не задерживаться на лестничной клетке. Заглянуть внутрь можно с улицы. Четырехкомнатная квартира забита отходами ровно наполовину. К стеклу жмется рыжий пес. Собак там не меньше десятка.

Хозяева квартиры, которые превратили ее в тюрьму для животных, не выходят на улицу несколько дней подряд. Из окна на кухне идет пар с едким запахом. Вонь от гниющего мусора по вентиляции попадает к соседям., передает "ТВ Центр".

За деревянной дверью слышны какие-то передвижения, но хозяева не открывают. Соседи не советуют на этом настаивать. Это может быть просто опасно для жизни.

Братья закрылись от внешнего мира. Выходят лишь изредка, чтобы принести домой отходы c ближайшей помойки. Когда двери квартиры открываются, свора собак вырывается в подъезд.

Соседи вызывали участкового, санэпиднадзор. Писали в управляющую компанию, администрацию района и города. Дело дошло до суда.

"Решение суда было выселить их, и квартиру выставить на продажу. Но это было два года назад. Их квартиру так и не продали. И они так и живут и таскают с помоек мусор", - рассказала Раиса Кожемякина.

Четырехкомнатную квартиру в центре Королева приставы оценили в шесть миллионов рублей. Покупателей не нашлось. Администрация предлагает стоимость пересчитать с учетом запущенности помещений. Этот вопрос в конце апреля будет рассматривать суд. И только после этого квартиру снова выставят на продажу.

"Они собственники данного помещения. Из той суммы, за которую будет продана данная квартира, вычтут долги за коммунальные услуги, оставшуюся сумму собственники получат на руки. Они вправе распоряжаться, купить себе другое жилье", - сообщил руководитель администрации городского округа Королев Юрий Копцик.

Как они распорядятся деньгами – сложно и представить. Как и дальнейшую судьбу животных. А пока браться продолжают отравлять жизнь соседям.

Виктор Прокушев, Андрей Булычеа, Алексей Данилов. "ТВ Центр".

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