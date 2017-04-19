Москва готовится к всероссийской акции "Библионочь"

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Акция "Библионочь" пройдет 22 апреля в 84 регионах России. В программе - открытые чтения, театральные постановки, концерты и встречи с современными авторами. Торжественная церемония открытия в Москве пройдет на Триумфальной площади.

В Москве готовятся к акции "Библионочь 2017 ". Она пройдёт 22 апреля. Торжественная церемония открытия начнётся, несмотря на название, днём на Триумфальной площади, передает "ТВ Центр".

Большинство мероприятий запланированы на вечернее и ночное время. В акции будут участвовать библиотеки, музеи, культурные и даже торговые центры - каждый со своей программой. Тема этого года - "Новое прочтение". Участникам предлагается по-новому взглянуть на хорошо знакомые произведения.

"Мы проводим нашу акцию "Библионочь" в шестой раз. Мы видим уверенный рост аудитории акции. Огромное количество мероприятий, сами можете видеть, более 600 запланировано в разных местах нашей столицы", - сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В рамках акции в Российской государственной библиотеке организуют бесплатную экскурсию в книгохранилище, встречи с писателями, а также режиссерами Владимиром Грамматиковым и Алексеем Учителем. А в Публичной исторической библиотеке проведут экскурсию по выставке, посвящённой двум революциям прошлого века, попробуют по-новому прочитать Ленина и устроят гадание на ленинских цитатах.

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