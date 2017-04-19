Под Владимиром ликвидировали готовивших теракты боевиков

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Во Владимирской области ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов. В ФСБ отметили, что они были связаны с вербовщиками террористических организаций. На месте проведения спецоперации обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также оружие.

Во Владимирской области ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов на территории нашей страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций. Кроме того, они интересовались технологией изготовления самодельных взрывных устройств и готовились совершить террористические акты на территории России.

В ФСБ подчеркнули, что месте проведения спецоперации обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также автомат АК-74, пистолет ПМ и различные боеприпасы. По данному факту возбуждено уголовное дело.