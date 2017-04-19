В Москве в этом году ЕГЭ будут сдавать более 86 тыс. школьников

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ЕГЭ в этом году в Москве будут сдавать почти 90 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе заседания столичного правительства.

В Москве в этом году ЕГЭ будут сдавать более 86 тысяч школьников. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, передает агентство "Москва".

"В Москве для участия в Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования зарегистрировано 86 тысяч 251 человек, в том числе 54 тысячи 606 выпускников школ, 8 тысяч 813 выпускников прошлых лет, 180 человек, получивших неудовлетворительные результаты в прошлом году, 1 тысяча 834 человека, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за рубежом, 20 тысяч 818 человек, завершивших освоение образовательной программы по учебному предмету", - говорит в документе.

Также уточняется, что для участия в Государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования зарегистрированы почти 80 тысяч человек.