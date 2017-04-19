На месте крушения сухогруза в Черном море нашли шлюпку без людей

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Как минимум, двое членов экипажа погибли в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море. Эту информацию подтвердили в краснодарском управлении МЧС России. Там рассказали, что из воды поднят один моряк. Судьба девяти человек остается неизвестной.

Спасатели подняли из воды тела двоих погибших в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море, сообщает "ТВ Центр". Спасен один член экипажа. Судьба еще девяти человек остается неизвестной.

В МЧС также рассказали, что на месте крушения найдены обломки судна и шлюпка без людей. Следов нефтепродуктов не обнаружено, подчеркнули в ведомстве.

Крушение сухогруза произошло в среду утром. На борту находились 12 членов экипажа, в том числе девять граждан Украины и двое россиян.

На месте событий находится корреспондент "ТВ Центра" Борис Максудов.