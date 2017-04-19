Редакция "Новой газеты" получила конверт с неизвестным порошком из Грозного

Теги: Общество чечня сми гомосексуализм

На имя редакции "Новой газеты" поступил конверт с неизвестным белым порошком из Грозного. На данный момент в редакции находятся сотрудники оперативных служб, редакция работает в штатном режиме.

В редакцию "Новой газеты" прислали конверт из Грозного с неизвестным белым порошком, передает "Интерфакс".

"Около 11:00 утра в редакцию "Новой газеты" поступил конверт без подробного обратного адреса на имя руководства газеты. Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

В качестве адресата на конверте был указан гендиректор "Новой газеты" Сергей Кожеуров, в графе "откуда" шариковой ручкой от руки было написано "город Грозный".

По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, эвакуация редакции не понадобилась. Коллектив продолжает работать, несмотря на работу оперативных служб.

Ранее "Новая газета" сообщила, что в Чечне якобы задерживают и убивают людей из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Совет при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений этой информации.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила во вторник, что не обнаружила фактов похищения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне. Омбудсмен сообщила, что Генпрокуратура, СКР, МВД и прокуратура Чечни также не нашли подтверждений этой информации.