После избиения скончался соучредитель газеты "Новый Петербург"

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В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко. Это произошло после того, как в марте его избили неизвестные. Мужчина умер не выходя из комы.

Журналист Николай Андрущенко, также являющийся соучредителем газеты "Новый Петербург", скончался в больнице после нападения. Об этом сообщил адвокат Константин Кузьминых, передает "Интерфакс". Мужчине было 73 года.

Андрущенко был избит неизвестными 9 марта 2017 года. В результате его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии медицинской комы. После этого он так и не очнулся.

По словам директора "Нового Петербурга" Алевтины Агеевой, в больнице журналисту провели операцию на мозге, так как, у пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Как передает "Фонтанка", несколько дней назад Андрущенко отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

По образованию Андрущенко был физиком. Журналист был известен как человек, специализирующийся на правозащитной и криминальной тематике. Издание "Новый Петербург", чьим соучредителем он являлся, транслировало ультраконсервативные настроения.

В 2008 году ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК России: "Клевета", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Оскорбление представителя власти". Однако позднее журналист был освобожден, а дело прекратили.