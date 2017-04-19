Федор Конюхов стал врагом Украины

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Федор Конюхов пополнил список "врагов Украины". В марте текущего года он посетил Крым и в связи с этим его обвиняют в незаконном пересечении границы. В Симферополе путешественник презентовал книгу, которая была приурочена к третьей годовщине присоединения полуострова к России.

Российский путешественник Федор Конюхов пополнил список "врагов Украины". Его обвиняют в незаконном пересечении границы страны. Поводом для этого стал его визит в Крым в марте текущего года. Об этом сообщает "Русская планета".

В середине марта Конюхов презентовал в Симферополе книгу "Крымская война. Оборона Севастополя", которая была приурочена к третьей годовщине присоединения полуострова к России.

Российский путешественник совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Конюхов является первым россиянином, побывавшим на всех Семи вершинах, а также на Северном и Южном полюсах.