Медведев призвал установить госконтроль над производством алкоголя

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев выступил за государственный контроль над производством алкоголя. При этом премьер считает малореалистичной идею создания госмонополии в данной сфере. По словам Медведева, такая монополия не принесет желаемого эффекта.

Производство алкоголя необходимо поставить под государственный контроль. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы парламентариев.

"Сейчас значительная часть спиртопроизводства осуществляется Росспиртпромом, то есть, в принципе, поставить это под контроль можно и должно. Сейчас самое главное, чтобы на эту систему в полной мере распространить правила ЕГАИС, то есть, автоматизированного учета, так, чтобы мы понимали движение по всей цепочке", - передает его слова ТАСС.

По словам Медведева, автоматизация в производстве алкоголя "поможет навести порядок в том числе в отношении нелегальных производителей". При этом премьер заявил, что считает малореалистичной инициативу создания госмонополии по производству алкогольной продукции. Кроме того, по словам Медведева, это не принесет желаемого эффекта.

"Хотя, если будут представлены убедительные доказательства того, что это в конечном счете в масштабах страны создаст и каким образом эту задачу решит, естественно, правительство готово рассмотреть инициативу "Справедливой России", - отметил премьер.