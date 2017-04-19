Делегации из Ирана показали возможности московской медицины

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Возможности московской медицины показали делегации из Ирана. Особенно гостей заинтересовала санитарная авиация.

В Центре экстренной помощи столицы делегации из Ирана показали, на что способна московская медицина. В любую точку города столичные врачи за считанные минуты долетают, причём в буквальном смысле слова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Гостям показали техническое оснащение московских медиков: современные реанимобили, а ещё специальные жилеты для оказания помощи прямо на месте ЧП. Но главное - продемонстрировали возможности новых вертолётов, которые есть в распоряжении медиков. Машины специально подготовлены для работы именно в мегаполисе, а врачи, благодаря новейшему оборудованию, спасают человека прямо на борту.