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Федеральное медико-биологическое агентство России нашло замену мельдонию. Речь идет о нескольких препаратах, которые не включены Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных. Как заявил глава ФМБА Владимир Уйба, они "работают в разы лучше".

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба заявил, что в России нашли замену мельдонию.

"Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний", - цитирует его ТАСС.

Мельдоний включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных с 1 января 2016 года. Из-за положительного теста на это вещество российская теннисистка Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года. Позже срок дисквалификации Шараповой был снижен до 15 месяцев. Проверку на него не прошли многие другие российские спортсмены.

В апреле 2016 года WADA ввело предельно допустимое значение мельдония в пробах, сданных до 1 марта, после чего обвинения в применении этого препарата со многих российских спортсменов были сняты.

30 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список запрещенных для российских спортсменов субстанций и методов. Туда вошли анаболики, пептидные гормоны, модуляторы метаболизма, факторы роста и миметики, а также манипуляции с переливанием крови, однако не вошел мельдоний.

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