Законопроект о реновации "хрущевок" в Москве рассмотрят в Госдуме

Теги: Москва госдума жилье

В четверг на заседании Госдумы планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о реновации "хрущевок" в Москве. Профильные комитеты уже рекомендовали принять документ, также он получил поддержку Владимира Путина. Всего в рамках программы реновации в столице планируется снести порядка 8 тысяч домов и переселить около 1,6 миллиона человек.

Зампред Госдумы Иван Мельников сообщил, что на заседании 20 апреля планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. Профильные комитеты уже рекомендовали принять документ, также он получил поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщает TVC.ru.

Правительство ранее в целом одобрило законопроект, но было отмечено, что есть ряд вопросов. Например, нужно учесть интересы граждан, недвижимость которых находится в залоге, а также решить вопросы, связанные со сроками прекращения и возникновения прав собственности.

В настоящее время ведется предварительный опрос горожан. Пока у них спрашивают только о готовности принять участие в программе. Согласно инициативе, жители ветхих домов получат равнозначные квартиры, без каких-либо доплат.

В частности, для реализации программы планируется создать специализированную некоммерческую организацию - фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Он сможет выполнять как роль заказчика строительства, так и функции самого застройщика. Кроме того, организация также будет вправе привлекать средства граждан по договорам долевого участия. Ответственным за обязательства фонда будет правительство Москвы.

Всего в рамках программы реновации в столице планируется снести порядка 8 тысяч домов и переселить около 1,6 миллиона человек. Согласно документу, жителей пятиэтажек переселят в дома из монолита или современных панельных конструкций. Доплачивать гражданам не придется: им предоставят квартиры с равнозначным количеством комнат и не меньшим количеством жилых метров, однако общая площадь новой квартиры может быть увеличена за счет более просторных коридора и кухни.